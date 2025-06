Punta del Serrone. Parco fantastico, ma tanta sporcizia…

Opera di pulizia questo pomeriggio ad opera dei volontari di Puliamo il Mondo presso il parco di punta del Serrone, sul litorale neo pressi di Punta Penne. Gli operatori volontari denunciano sia la scarsa attenzione della pubblica amministrazione, sia il mancato intervento dell’azienda di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani e sia l’incivikta’ di chi frequenta o bivacca in quell’area naturalistica in cui vi e’ un pezzo di macchia mediterranea. Turisti sbalorditi da tanta bellezza ma sconcertati per la scarsa igiene.