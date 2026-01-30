Punti Cardinali for Work: sottoscritto l’Atto Unilaterale d’Obbligo per la Provincia di Brindisi

È stato sottoscritto l’Atto Unilaterale d’Obbligo relativo all’Avviso pubblico “Punti Cardinali for Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027, Priorità “Occupazione”.

Il documento disciplina i rapporti tra Regione Puglia e Provincia di Brindisi per la realizzazione del progetto “Direzione O.R.A.: Orienta, Reinventa, Avanza”, volto a rafforzare i servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro sul territorio provinciale con particolare attenzione a giovani, NEET, donne e soggetti più fragili del mercato occupazionale.

L’atto è stato sottoscritto dal Presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi, Giuseppe Ventrella, nel corso dell’evento promosso dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, tenutosi nel primo pomeriggio di ieri presso la Fiera del Levante di Bari.

“Con la sottoscrizione di questo documento – ha affermato il Presidente Ventrella – la Provincia di Brindisi conferma il proprio impegno in favore delle politiche attive del lavoro e dell’orientamento, strumenti fondamentali per offrire opportunità concrete ai cittadini e rafforzare la coesione sociale del territorio. Punti Cardinali for Work rappresenta un’importante occasione per accompagnare soprattutto i giovani e le persone più fragili verso percorsi di formazione e occupazione di qualità, in piena sinergia con la Regione Puglia e gli attori locali».