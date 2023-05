“PUPILLA LIBRI” – IL PROGRAMMA DI MAGGIO

Sarà un Maggio dei libri brulicante di eventi da Pupilla- libri, giochi, attivita’, queste in locandina sono solo alcune delle iniziative e degli incontri.

Intanto si può cominciare a prenotare, passando in sede o chiamando al numero 3357747308

Per tutto il mese la libraia sarà in giro per le scuole di Brindisi e provincia e per le Biblioteche della provincia, con progetti bellissimi e condivisi e tante professionalità: Daniele Nicastro e Mauro Scarpa sono solo due dei nomi importanti della letteratura per ragazz*, ospiti di Pupilla nei prossimi giorni. La libreria continuerà a rimanere aperta con orario regolare.