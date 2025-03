Quadball – Lunatica Brindisi pronta a partecipare alla più importante competizione europea

Grande entusiasmo per i Lunatica Quadball Brindisi, che si preparano a rappresentare la

nostra città e l’Italia nella più importante competizione europea di Quadball: la European

Quadball Cup – Division 1. Il torneo si svolgerà a Salou, nei pressi di Barcellona, nel

weekend del 29-30 marzo 2025, e vedrà la partecipazione delle migliori squadre d’Europa.

La squadra, fondata nel 2012, ha già preso parte a questa prestigiosa competizione per ben

cinque volte: Brussels 2014, Oxford 2015, Gallipoli 2016, Limerick (Irlanda) 2022.

I Lunatica hanno conquistato l’accesso al torneo vincendo il torneo nazionale di

qualificazione, disputato a Gallipoli il 23-24 novembre 2024. Alla competizione hanno

partecipato: Bombarda Brixia Quadball Club (Brescia), Hinkypunks Bologna Quadball,

Hydras Quadball CUS Verona e Siena Ghibellines Quadball.

“Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra città e di poter competere con squadre di alto

livello internazionale. Questo torneo è una grande occasione per dimostrare il valore del

nostro progetto sportivo e per far crescere i nostri atleti”, ha dichiarato il coach Andrea

Miglietta.

Per supportare la squadra e ottenere maggiori informazioni sui Lunatica Quadball Brindisi,

seguiteci sulle nostre pagine Instagram

(https://www.instagram.com/lunaticaquadballbrindisi?igsh=b2swcDRzencyc2F5) e Facebook

(facebook.com/LunaticaQuidditchClub). Saranno pubblicati i link per seguire la diretta sul

canale YouTube Shot’s On (https://www.youtube.com/@ShotsOnUK/streams).