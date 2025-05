Quale prospettiva in Italia e in Europa? Stasera dibattito a Villa Castelli con Decaro e Turco

“Quale prospettiva in Italia e in Europa?”. Questo il tema di un dibattito che si svolgerà stasera, venerrdì 2 maggio, alle ore 18.30, nell’aula consiliare di Villa Castelli. Vi parteciperanno il Sindaco Giovanni Barletta, l’europarlamentare del PD Antonio Decaro ed il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Si tratta di un primo importante momento di confronto di due forze politiche che non hanno ancora raggiunto una intesa in vista delle prossime elezioni regionali pugliesi in cui proprio Decaro sarà il candidato presidente del centro sinistra alla presidenza della Regione.