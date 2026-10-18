“Quando una casa abbandonata diventa l’unico futuro possibile”- Pegah Moshir Pour ha presentato il suo romanzo “La casa dimenticata”

Presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, Pegah Moshir Pour ha presentato il suo romanzo “La casa dimenticata”. Hanno dialogato con l’autrice: Francesco Romano, Associazione “Le Colonne”, e l’avv. Erica Roma. È intervenuta l’Assessore alla Cultura di Carovigno, Sabrina Franco. Il racconto del dramma di un paese ferito attraverso la narrazione intensa di una giovane scrittrice che, al suo esordio letterario, è riuscita, con una testimonianza unica, a condividere un’esperienza di vita particolare. È la storia della giovane Farah che vive sotto la spinta costante della madre che vorrebbe per lei un futuro diverso, lontano dalle violenze di Teheran. Ma per Farah significherebbe rinunciare e lei decide, invece, di restare. Il racconto diventa particolarmente avvincente quando un’eredità inattesa, la chiave di una vecchia dimora di famiglia, si trasforma in un’opportunità di rifondazione. Varcarne la soglia non significa soltanto rievocare il passato o fare i conti con la figura sfuggente di un nonno andato via anni prima, ma, piuttosto, dare vita a uno spazio d’asilo e di solidarietà clandestina per altre donne e bambini in cerca di riposo. Pegah ha condiviso con i presenti un’importante testimonianza del coraggio e della forza del popolo iraniano che continua a lottare senza paura per ottenere la libertà! L’appuntamento rientra nell’ambito del “Festival delle Storie”, progetto a cura di Paolo Legrottaglie, della Taberna Libraria di Latiano, sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito del bando ACA 2026, ed è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Carovigno e la collaborazione dell’Associazione “Le Colonne”. Anna Consales