La Compagnia Teatrale Palcoerealtà di Brindisi porta in scena “Quandu rrivunu li festi”, una commedia in
vernacolo scritta e diretta da Antonio Basile, in programma venerdì 11 e sabato 12 dicembre 2026, alle ore
21.00, al Teatro “Don Bosco” di Brindisi.
Con questa nuova produzione, Palcoerealtà propone al pubblico una storia raccontata attraverso il linguaggio
della comicità e della tradizione teatrale in vernacolo, affrontando un tema di grande attualità: il rapporto tra
genitori e figli e, soprattutto, il valore del tempo che scegliamo di dedicare alle persone che amiamo.
Al centro della vicenda ci sono due genitori che si sentono sempre più trascurati dai propri figli, due giovani
completamente assorbiti dalla frenesia della vita quotidiana, tra lavoro, relazioni, divertimento e mille
impegni. Per loro sembra non esserci mai abbastanza tempo per fermarsi, fare una visita o semplicemente
trascorrere qualche ora insieme alla propria famiglia.
Con il Natale ormai alle porte, la situazione diventa ancora più evidente: dai figli non arriva nemmeno un
invito a trascorrere insieme le feste. Ma proprio quando tutto sembra destinato a trasformarsi nell’ennesimo
Natale vissuto a distanza, un avvenimento inaspettato finirà per riunire finalmente la famiglia.
Da quel momento prenderà vita una vera e propria girandola di situazioni, equivoci e incontri esilaranti.
Personaggi curiosi e imprevedibili si alterneranno sul palco, dando vita a una commedia capace di far sorridere
il pubblico e, allo stesso tempo, di invitarlo a riflettere sull’importanza del tempo che dedichiamo alle persone
che fanno parte della nostra vita.
“Quandu rrivunu li festi” è una storia semplice e attuale, fatta di risate, emozioni e qualche sorpresa. Una
commedia che, attraverso il linguaggio dell’ironia e del vernacolo, ci ricorda che spesso è proprio quando la
vita ci costringe a “fermarci”, che ci accorgiamo di quanto siano importanti le persone che abbiamo accanto.
Con questo spettacolo, la Compagnia Palcoerealtà di Brindisi debutta a Teatro, proponendo al pubblico una
commedia capace di unire tradizione, comicità e tematiche profondamente attuali.
Un appuntamento da non perdere per vivere insieme, attraverso il teatro, una storia capace di divertire e far
riflettere, con un tema particolarmente sentito proprio nel periodo delle feste.
Associazione organizzatrice Palcoerealtà A.P.S., affiliata ASI.
Media Partner dell’evento, l’emittente radiofonica Ciccio Riccio.
Info e prenotazioni: Telefono 329 318 5526