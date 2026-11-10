

La Compagnia Teatrale Palcoerealtà di Brindisi porta in scena “Quandu rrivunu li festi”, una commedia in

vernacolo scritta e diretta da Antonio Basile, in programma venerdì 11 e sabato 12 dicembre 2026, alle ore

21.00, al Teatro “Don Bosco” di Brindisi.

Con questa nuova produzione, Palcoerealtà propone al pubblico una storia raccontata attraverso il linguaggio

della comicità e della tradizione teatrale in vernacolo, affrontando un tema di grande attualità: il rapporto tra

genitori e figli e, soprattutto, il valore del tempo che scegliamo di dedicare alle persone che amiamo.

Al centro della vicenda ci sono due genitori che si sentono sempre più trascurati dai propri figli, due giovani

completamente assorbiti dalla frenesia della vita quotidiana, tra lavoro, relazioni, divertimento e mille

impegni. Per loro sembra non esserci mai abbastanza tempo per fermarsi, fare una visita o semplicemente

trascorrere qualche ora insieme alla propria famiglia.

Con il Natale ormai alle porte, la situazione diventa ancora più evidente: dai figli non arriva nemmeno un

invito a trascorrere insieme le feste. Ma proprio quando tutto sembra destinato a trasformarsi nell’ennesimo

Natale vissuto a distanza, un avvenimento inaspettato finirà per riunire finalmente la famiglia.

Da quel momento prenderà vita una vera e propria girandola di situazioni, equivoci e incontri esilaranti.

Personaggi curiosi e imprevedibili si alterneranno sul palco, dando vita a una commedia capace di far sorridere

il pubblico e, allo stesso tempo, di invitarlo a riflettere sull’importanza del tempo che dedichiamo alle persone

che fanno parte della nostra vita.

“Quandu rrivunu li festi” è una storia semplice e attuale, fatta di risate, emozioni e qualche sorpresa. Una

commedia che, attraverso il linguaggio dell’ironia e del vernacolo, ci ricorda che spesso è proprio quando la

vita ci costringe a “fermarci”, che ci accorgiamo di quanto siano importanti le persone che abbiamo accanto.

Con questo spettacolo, la Compagnia Palcoerealtà di Brindisi debutta a Teatro, proponendo al pubblico una

commedia capace di unire tradizione, comicità e tematiche profondamente attuali.

Un appuntamento da non perdere per vivere insieme, attraverso il teatro, una storia capace di divertire e far

riflettere, con un tema particolarmente sentito proprio nel periodo delle feste.

Associazione organizzatrice Palcoerealtà A.P.S., affiliata ASI.

Media Partner dell’evento, l’emittente radiofonica Ciccio Riccio.

Info e prenotazioni: Telefono 329 318 5526