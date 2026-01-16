“Quarant’anni di Architettura nella Provincia di Brindisi: progetti, persone, futuro”

Presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Ribezzo si è tenuto un importante evento per celebrare i quarant’anni dell’istituzione dell’Ordine degli Architetti Ppc di Brindisi. Non soltanto un anniversario, un incontro per parlare di architettura, ma, piuttosto, una vera e propria festa della Comunità. Il primo di alcuni appuntamenti che si terranno per l’occasione e per valorizzare l’importante ruolo degli architetti che hanno contribuito ai cambiamenti urbani, sociali e culturali del territorio brindisino. L’architettura che non è più considerata soltanto come disciplina per gli addetti ai lavori, ma che diventa bene comune, un’opportunità per immaginare il futuro della città collettivamente. Nel corso della serata sono stati premiati gli architetti che hanno contribuito alla nascita dell’Ordine di Brindisi. L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi è l’organo di riferimento per i professionisti del settore ed è guidato, nel quadriennio 2025-2029, dal rieletto Presidente Maurizio Marinazzo. Un incontro per celebrare questo importante anniversario che mira a evidenziare l’importanza dell’architettura per la qualità della vita, il paesaggio e le città. Interventi interessanti ed esaustivi seguiti con attenzione dal numeroso pubblico presente. Essenziale il coinvolgimento dei giovani della comunità per la progettazione urbana. Ogni anno, il primo lunedì di ottobre, viene celebrata la Giornata Mondiale dell’Architettura proprio per focalizzare il ruolo dell’architettura nel migliorare gli insediamenti umani e promuovere città più sostenibili e resilienti. Anna Consales