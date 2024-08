Quarta: Appello per Interventi Urgenti sul Tratto Brindisi-San Vito dei Normanni

Circa un mese fa, ho lanciato un appello al Sindaco di Brindisi e al Presidente della Provincia, Tony Matarrelli, affinché intervenissero presso l’azienda STP per richiedere l’installazione di pensiline protettive lungo il tratto stradale Brindisi-San Vito dei Normanni. Queste strutture sono necessarie per garantire riparo non solo dal sole durante i mesi estivi, ma anche dalle intemperie durante tutto l’anno.

Nel percorrere più volte questa strada, ho osservato con grande preoccupazione giovani immigrati, prevalentemente di colore, che risiedono nelle vicinanze, costretti ad aspettare l’autobus sotto il sole cocente, esposti a temperature insopportabili. Queste persone, che già vivono in condizioni di vulnerabilità, non dovrebbero essere lasciate senza protezione adeguata mentre attendono un servizio essenziale come il trasporto pubblico.

Nonostante l’appello fatto alle autorità competenti, a tutt’oggi non è stato intrapreso alcun intervento da parte dell’azienda STP. Questa inazione rappresenta una grave mancanza di rispetto verso i cittadini, evidenziando una situazione di trascuratezza inaccettabile.

Recentemente, ho appreso tramite una testata giornalistica online che l’azienda STP non garantisce regolarmente le fermate presso la Fabbrica del Faro, aggravando ulteriormente le problematiche legate al servizio di trasporto pubblico.

È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Gli appelli e le richieste di sensibilizzazione non sono più sufficienti. Se la situazione non verrà affrontata con la dovuta attenzione, mi vedrò costretto a procedere con formali denunce presso gli organi competenti. Non possiamo più tollerare una tale mancanza di considerazione verso le esigenze basilari dei nostri concittadini. È inaccettabile che, in una società civile, ci si debba confrontare con situazioni che dimostrano che il vero “terzo mondo” è qui tra noi.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi