Quarta: bene l’intervento in piazza Alberione, ma l’esecuzione dei lavori è pessima!

Mettiamo subito le cose in chiaro: un plauso personale va all’assessore Elmo, che con dedizione e passione sta portando avanti l’intervento di riqualificazione di Piazzetta Alberione, un angolo splendido della città che, per quasi cinquant’anni, era diventato un vero e proprio letamaio, abbandonato all’incuria e alla totale assenza di manutenzione.

Detto ciò, però, le segnalazioni che ricevo confermano pienamente quanto da tempo denuncio riguardo l’aspetto tecnico dell’intervento, che – a causa della mancata supervisione e controllo sui lavori – rischia di arrecare gravi danni alla città.

I residenti della piazzetta hanno già provveduto a sollecitare i vari uffici competenti e a segnalare al sottoscritto la pessima esecuzione dei lavori, soprattutto a causa delle pendenze applicate nel rifacimento del piano, che risultano dirette verso le abitazioni.

Non serve essere un esperto o un tecnico per capire cosa potrebbe accadere alle prime piogge: le acque piovane, a causa di tale difetto, andranno a danneggiare le proprietà private. Una situazione che non dovrebbe mai essere stata consentita da nessun ingegnere, nemmeno il più inesperto.

Rimango fermamente convinto, come ho sempre affermato, che i tecnici debbano uscire dagli uffici e monitorare direttamente l’esecuzione delle opere sul campo, proprio per evitare il ripetersi di simili danni che compromettono la qualità del lavoro e la sicurezza dei cittadini.

Per questo motivo chiedo allo stimatissimo assessore Elmo un immediato intervento: blocchi i lavori e convochi con urgenza il tecnico responsabile, affinché si trovi una soluzione che rimedi alle problematiche evidenziate e tuteli la sicurezza e il decoro della città e dei suoi cittadini.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi