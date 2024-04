Quarta chiama, il Sindaco risponde. Martedì insieme in Commissione!

Qualche giorno fa il sindaco Marchionna ha tenuto una conferenza stampa per annunciare che il consigliere Roberto Quarta (fdi) di fatto non faceva più parte della maggioranza. Il tutto, dopo il tentativo (fallito) della maggioranza di sfiduciarlo dalla presidenza della Commissione Ambiente. La stessa Commissione dove martedì prossimo Quarta e Marchionna staranno uno al fianco dell’altro per parlare di Bms, Teorema, Aqp e dei necessari interventi di derattizzazione e deblattizzazione. Resta da chiedersi: ma questa volta i componenti di maggioranza ci saranno?