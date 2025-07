Quarta: condizioni disumane per i migranti sulla via per San Vito

Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Carletti per la convocazione alla riunione di domani, 28 luglio, durante la quale si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno:

La città resiliente e i rifugi climatici

Informazioni sul prolungamento delle corse urbane

Gratuità del servizio di trasporto per gli over 65

Adesione dei centri commerciali e altri temi collegati

Certamente si tratta di temi importanti e segnali di civiltà, tuttavia vorrei sottolineare che è passato più di un anno da quando ho segnalato una situazione disumana che si verifica soprattutto nei periodi di caldo afoso lungo la via per San Vito. Qui, puntualmente, ogni giorno, a temperature che raggiungono i 40 gradi all’ombra — ma di ombra non ce n’è praticamente alcuna — numerosi giovani migranti sono costretti a sostare sotto il sole in attesa degli autobus di linea.

Questa condizione, a mio avviso, inaccettabile e disumana, è stata segnalata più volte non solo al Sindaco e al Presidente della Commissione Carletti, ma anche al Presidente della Provincia Tony Matarrelli e, non da ultimo, al Direttore della STP.

Ritengo dunque sia necessario dare priorità e attenzione concreta a questi giovani, garantendo loro condizioni di attesa più dignitose e rispettose della loro salute e del loro diritto alla mobilità.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi