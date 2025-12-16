Quarta – Depositata un’interrogazione urgente su eventuali incompatibilità di amministratori comunali. “Serve chiarezza immediata”

Depositata un’interrogazione urgente su eventuali incompatibilità di amministratori comunali. Serve chiarezza immediata.

Ho depositato agli atti del Consiglio Comunale di Brindisi una interrogazione consiliare urgente rivolta al Dirigente ai Tributi e all’Assessore competente, chiedendo verifiche immediate e puntuali sull’eventuale esistenza di posizioni debitorie di amministratori comunali nei confronti dell’Ente, così come previsto dagli articoli 63 e 69 del Testo Unico degli Enti Locali.

Nel corso degli ultimi anni ho più volte sollecitato gli uffici competenti affinché venissero effettuati gli accertamenti dovuti. In una fase iniziale erano emerse alcune esposizioni debitorie riconducibili ad amministratori comunali, ma a fronte di ripetuti solleciti non è mai pervenuto alcun riscontro ufficiale, né sulla loro eventuale regolarizzazione né sull’attivazione delle procedure previste dalla legge.

Ho quindi chiesto formalmente che vengano verificate tutte le posizioni debitorie scadute o non estinte, che sia accertata l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità e che, se necessario, venga attivata senza ulteriori ritardi la procedura di contestazione prevista dal TUEL.

Parliamo di una materia estremamente delicata, che riguarda la legalità, la trasparenza e la correttezza del funzionamento delle istituzioni. L’inerzia o il ritardo nell’applicazione delle norme non è un’opzione: potrebbe infatti determinare responsabilità amministrative e contabili e perfino profili di danno erariale, oltre a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Ho richiesto una risposta scritta e che l’interrogazione venga discussa nel primo Consiglio Comunale utile, come previsto dal regolamento. Su questi temi non possono esserci zone d’ombra né rinvii: i cittadini hanno diritto di sapere se chi amministra rispetta fino in fondo le regole.

Continuerò a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale con rigore e determinazione, a tutela dell’interesse pubblico e del rispetto della legge.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale – Città di Brindisi