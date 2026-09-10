Quarta – Emergenza abitativa, presentata interrogazione: trasparenza e collaborazione per dare risposte concrete ai cittadini

La complessa questione dell’emergenza abitativa che interessa la nostra comunità richiede un cambio di passo improntato alla massima collaborazione istituzionale, alla trasparenza e al pragmatismo. Accogliendo pienamente lo spirito dell’appello al dialogo e alla cooperazione lanciato in questi giorni, si rende oggi più che mai necessario avviare un’operazione di rigorosa ricognizione e chiarezza amministrativa.

Al centro di questo percorso vi è la necessità di fotografare in modo puntuale e ufficiale la reale situazione del patrimonio immobiliare residenziale di proprietà dell’ente. La cittadinanza ha il pieno e insopprimibile diritto di essere informata con dati certi e verificabili su un tema così delicato, che tocca direttamente la dignità e la sicurezza di tante famiglie in difficoltà.

Per questo motivo è stata formalmente depositata un’interrogazione rivolta all’amministrazione, pensata non con spirito polemico ma con un taglio profondamente costruttivo, istituzionale e orientato alle soluzioni. L’obiettivo è fare piena luce sulla consistenza degli alloggi comunali, distinguendo tra quelli regolarmente assegnati, quelli liberi o inutilizzati e le eventuali criticità di gestione o manutenzione che ne bloccano la fruizione.

Allo stesso tempo, si ritiene fondamentale comprendere quali siano gli strumenti di monitoraggio adottati nel tempo, le risorse finanziarie attualmente a disposizione e la strategia complessiva che l’amministrazione intende mettere in campo per fronteggiare le fasce di fragilità sociale.

La politica locale ha il dovere di trasformare le criticità in opportunità di programmazione seria. Mettere ordine nel patrimonio pubblico significa gettare le basi per una gestione equa, trasparente e vicina alle reali necessità del territorio.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale di Brindisi