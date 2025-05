Quarta – Esclusione dalla gara per Cala Materdomini e proposta di gestione alternativa

L’esclusione dell’azienda partecipante alla gara per Cala Materdomini conferma quanto da me anticipato e denunciato sulla mancata sussistenza dei requisiti richiesti.

Tralasciando per un momento chi, con ipocrisia, si erge a moralizzatore sugli altri mentre quotidianamente pratica azioni inopportune nella propria casa, ora non resta altro da fare se non attivarsi concretamente sul progetto che ho proposto.

Ritengo infatti necessario affidare immediatamente la gestione della pulizia della spiaggia alla Multiservizi e concedere la gestione dei due manufatti presenti ad associazioni senza scopo di lucro, al fine di evitare che i brindisini vengano privati di un luogo incantevole e di grande valore per la comunità.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi