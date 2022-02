QUARTA (F.I.): BASTA IPOCRISIE. L’INDUSTRIA E IL PORTO RAPPRESENTANO IL VOLANO DI QUESTA CITTÀ.

Fare politica significa compiere delle scelte. Forza Italia ieri era in piazza per dimostrare anche fisicamente la propria vicinanza ai lavoratori, ma in questi anni abbiamo ampiamente dimostrato con le nostre scelte di stare dalla loro parte.

Stare con i lavoratori, con i cittadini, significa pianificare occasioni di sviluppo, pensare ad una reindustrializzazione passando dall’eliminazione dei vincoli che frenano da venti anni l’economia di questa città. Ed è quello che ha fatto instancabilmente il nostro parlamentare Mauro D’Attis.

In piazza, vicino a noi, abbiamo visto anche esponenti di Pd e di BBC. Ora, Vi chiedo di ricordare un singolo intervento che questa amministrazione ha messo in campo in 4 anni a favore dell’industria e dei lavoratori. Scommetto che ricorderete solo i no alle opere portuali, ad Edison, al petrolchimico ed a qualsiasi forma di sviluppo industriale o commerciale. Il Pd presenzia a queste manifestazioni, annuncia l’arrivo di ministri per una passerella, esprime vicinanza ai lavoratori della logistica del carbone che rischiano assieme agli altri portuali di uscire dal mercato del lavoro, ma poi appoggia questa amministrazione quando si oppone a tutto, a cominciare dallo sviluppo del porto, di fatto allontanando qualsiasi opportunità. Parlano confusamente di idrogeno sulle uniche aree attualmente disponibili nella zona industriale, così da coprire la loro incapacità di attrezzare la città per una nuova, seria industrializzazione, che possa far ripartire anche il porto.

Noi siamo sempre stati vicini ai lavoratori con i fatti, sostenendo politiche attive del lavoro e di sviluppo, sollecitando le istituzioni e immaginando soluzioni se pur momentanee come la proroga della cig per gli ex Gse alla quale sta lavorando l’onorevole D’Attis attraverso un emendamento ma utili a riaprire un vero tavolo per il lavoro. Noi parteggiamo in ogni occasione per loro, per l’industria, per il porto, per lo sviluppo sostenibile, avversando la povertà. E ieri siamo stati in piazza coerentemente e convintamente, al contrario di altri che sentono avvicinarsi le sfide elettorali e con una comparsata desiderano recuperare un’immagine negativa frutto di 4 anni di scelte anti-sviluppiste.

Gianluca Quarta

Consigliere Comunale Forza Italia Brindisi