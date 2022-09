QUARTA (F.I.): “BENE IL VIA LIBERA DEFINITIVO A EDISON. DAL GAS OPPORTUNITA’ PER BRINDISI, AMMINISTRATORI PERMETTENDO”

Accogliamo con grande soddisfazione la notizia del decreto ministeriale che dà il via libera definitivo alla realizzazione del deposito di gnl di Edison, la quale dovrà iniziare a costruirlo entro un anno. Come espresso più volte, Forza Italia – conscia dell’esigenza di un mix energetico tra rinnovabili e gas anche per facilitare l’abbandono del carbone – è assolutamente favorevole affinché Brindisi ospiti infrastrutture del gas come tale deposito o il rigassificatore.

L’investimento di Edison consentirà al porto di Brindisi di dotarsi di un’infrastruttura green per il biometano ed i carburanti di sintesi “carbon neutral”, di incrementare e diversificare i traffici portuali e di generare oltre 200 occupati. Si stima in particolare che l’impatto di impianti del genere produca per ogni lavoratore diretto altri 5 lavoratori indiretti.

Su questi temi è necessario avere un approccio realista e pragmatico, altrimenti si rischia di assistere ad altre deprecabili vicende come quella del Tap, con il territorio salentino che per colpa dei sindaci del NO non ha ancora chiesto compensazioni per le comunità locali. Invece di perdere tempo dietro a paranoie e stucchevoli ideologie, si sarebbe potuto ad esempio chiedere a Tap-Snam royalties sul gas sotto forma di compensazioni, che adesso sarebbero tornate particolarmente utili! Cosa che ha fatto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, indicato proprio da Forza Italia, che ha chiuso un accordo con le compagnie petrolifere per abbattere il costo del gas per i lucani.

Tale approccio proattivo sarebbe stato utile anche per portare a Brindisi il rigassificatore galleggiante, con tutti i vantaggi che ne derivano. Basti dare un’occhiata alle richieste messe sul tavolo dagli amministratori toscani come compensazione per l’installazione della nave a Piombino: riduzione dal 30% al 50% del costo delle bollette, lavori di bonifica per 200 mln di euro, la costruzione del primo lotto della superstrada e un piano sulle fonti rinnovabili.

Morale della favola: bisogna farsi trovare pronti per sfruttare le congiunture e trasformarle in occasioni per il territorio e per i brindisini, senza perdersi dietro infantili ideologie. Ravenna (con amministrazione targata Pd, tra l’altro) docet.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia Brindisi