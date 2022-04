QUARTA (F.I.): “CITTA’ CAPOLUOGO SENZA CARROATTREZZI. COMUNE AMMETTA ERRORE E RIAFFIDI SERVIZIO ALLA BMS”

Qualcuno li fermi! È davvero imbarazzante che una città capoluogo non disponga di un servizio di rimozione dei veicoli. Soprattutto se può vantare una società partecipata con 150 lavoratori alla quale vengono fatti affidamenti extra contratto per provare a tenerla in vita decorosamente. Per supponenza e sciatteria, però, si preferisce lasciare la città nel caos, con cittadini finanche costretti ad aspettare ore per poter uscire da casa perché bloccati da veicoli parcheggiati in sosta vietata. Follia totale.

Quel servizio in passato rientrava nell’accordo tra Comune e Brindisi Multiuservizi, che però ad un certo punto si ritenne non venisse effettuato secondo le esigenze dell’ente comunale. L’orario che coprivano gli addetti della partecipata, infatti, era dalle ore 8 alle 20, eccetto i festivi. Una fascia oraria che però non soddisfaceva il Comune. Così, piuttosto che lavorare ad un nuovo accordo tra le parti che avrebbe garantito liquidità alla partecipata, introiti alle casse comunali e ordine in città, si è preferito gettare il bambino con l’acqua sporca ed esternalizzare il servizio. Operazione fallita miseramente perché il Comune non è mai riuscito a reperire sul mercato un’impresa disponibile.

Per il bene di tutti, si abbia l’umiltà di ammettere il macroscopico errore e si riaffidi il servizio alla Brindisi Multiservizi.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia Brindisi