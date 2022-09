QUARTA (F.I.): “CON L’AVVIO DELLE SCUOLE PERICOLI DI INCIDENTI. È NECESSARIO INTERVENIRE”

Con l’avvio della scuola, puntualmente giungono denunce di cittadini che affrontano pericoli e disagi per compiere anche la più routinaria azione quotidiana. È così, ad esempio, per chi si avventura dalle parti dell’istituto professionale femminile Morvillo-Falcone o della zona antistante la scuola elementare di via Mantegna al quartiere Sant’Elia, ma questo problema accomuna tante aree della città. Nessuno a regolare il traffico, macchine in doppia e terza fila, traffico in tilt, ragazzi che attraversano la strada senza rispettare il semaforo pedonale. Insomma, il far west. Dobbiamo attendere che ci scappi il ferito come già accaduto altre volte all’ingresso delle scuole cittadine? Il Comune si impegni celermente, dunque, a confrontarsi con i direttori di plesso concertando possibili soluzioni, magari implementando l’utilizzo delle associazioni di volontari e, se possibile, di qualche unità di Polizia Locale.

Comunicato Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia Brindisi