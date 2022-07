QUARTA (F.I.): “EPISODI DI VIOLENZA GIOVANILE SEMPRE NEL CUORE DELLA CITTA’, QUALCOSA NON FUNZIONA. DENUNCIARE PER OTTENERE LA GIUSTA ATTENZIONE”

L’ennesimo episodio di violenza giovanile ai danni di ignari ragazzini ci restituisce lo spaccato di un’emergenza sociale di enormi dimensioni. Oramai ovunque accadono in serie fenomeni ricollegabili a baby gang che minano la serenità delle comunità. L’elemento peculiare dell’emergenza brindisina è che questi teppistelli agiscono indisturbati sempre negli stessi luoghi: prima nei pressi piazza Santa Teresa, adesso nei pressi di piazza Vittoria. Tale aspetto lascia sgomenti perché nonostante tali aree siano attenzionate, questi piccoli criminali continuano ad agire impunemente ed a generare ansia sociale nei loro coetanei e nei genitori. È evidente, allora, che nonostante il grande lavoro delle forze dell’ordine, qualcosa non stia funzionando. Forse è arrivato il momento di alzare ulteriormente la soglia dell’attenzione e di richiedere, magari anche attraverso il primo cittadino che gradiremmo facesse sentire la sua voce sul tema, una differente e maggiore concentrazione di unità operative nelle ore e nei luoghi caldi della movida.

Condannare, denunciare, sbattere i pugni possono apparire come esercizi di stile ma a volte possono fungere da pungolo per attirare la giusta attenzione presso i livelli decisionali verso questioni che toccano la carne viva della comunità. Ciò, senza dimenticare il ruolo che le politiche sociali e giovanili possono svolgere nell’educazione e quindi nella prevenzione. Tutti assieme possiamo provare a costruire qualcosa di migliore.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia Brindisi