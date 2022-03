QUARTA (F.I.): “GLI EX LSU SONO RISORSE. IL COMUNE FACCIA CONCORSI INTERNI INVECE DI ASSUMERE DALL’ESTERNO”

Gli ex Lsu siano considerati e utilizzati a tutti gli effetti come una risorsa. Il lungo percorso che ha condotto alla loro stabilizzazione non è ancora completato. Tali lavoratori, infatti, hanno un contratto di 24 ore settimanali e potrebbero vedere migliorata la loro condizione se il Comune bandisse concorsi interni per consentire il loro passaggio a tempo pieno. Invece, con ratio apparentemente inspiegabile, l’amministrazione sta provvedendo ad assumere personale attingendo da graduatorie esterne. Poiché si tratta di occupare mansioni impiegatizie, ci si interroga sulle ragioni per le quali non si favorisca il personale interno, e quindi gli ex Lsu, e non si proceda ad una loro riqualificazione. Il Comune potrebbe solo che trarne beneficio. Questi lavoratori lo meritano.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia Brindisi