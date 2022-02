QUARTA (F.I.): “LA BANDA DEGLI ONESTI COMBINAGUAI COLPISCE ANCORA: ILLEGITTIMO IL RADDOPPIO DEL COSTO DEI BOLLINI VERDI”

La fregola di fare cassa sulle spalle dei brindisini ha tirato un altro brutto scherzo all’amministrazione Rossi. Dopo le operazioni da scienziati condotte sulle piscine comunali e sulla riscossione dei tributi, adesso si scopre che anche il raddoppio del costo del bollino verde sulle autocertificazioni degli impianti termici (da 12,50 a 25 euro) era illegittimo! Il Tar di Lecce, infatti, ha annullato la delibera della giunta comunale specificando che la competenza è esclusivamente della Regione Puglia. I giudici, come se non bastasse, hanno condannato il Comune a pagare le spese legali. Insomma, l’ennesimo capolavoro di questa improvvisata banda di onesti combinaguai, che incappano sistematicamente in sconfinamenti di competenze e pasticciacci che ricadono quotidianamente come tegole sulla testa dei vessati ed esausti brindisini.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale di Forza Italia