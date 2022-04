QUARTA (F.I.): “PORTA LECCE È IL BIGLIETTO DA VISITA. RIPRISTINARE IMMEDIATAMENTE CONDIZIONI DI DECORO E SICUREZZA”

Porta Lecce è uno dei più importanti biglietti da visita della città e merita maggiore decoro.

Per questo chiediamo all’assessore ai Lavori Pubblici di intervenire quanto prima. Tutta quell’area che si affaccia sul Seno di Levante sarà oggetto di interventi di riqualificazione che dovranno terminare entro il 2026, ma nel frattempo i cittadini non possono continuare a convivere con situazioni così degradate. La strada d’ingresso è lastricata di sampietrini le cui condizioni la rendono impraticabile per automobilisti e pedoni: le numerose buche presenti, infatti, creano danni alle autovetture e si trasformano in pozzanghere d’acqua che minano la sicurezza di passanti e residenti, che giustamente chiedono a gran voce di ripristinare condizioni di decenza e sicurezza.

Ed a proposito di sicurezza, dato che si tratta di soldi dei contribuenti, mi chiedo che fine abbiano fatto i dissuasori e passaggi pedonali che erano stati acquistati per la cifra di 40.000 euro e posti lungo via Del Mare.

Una delle tante stranezze compiute in questa città ma sarà oggetto a breve, di interrogazione consiliare.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale di Forza Italia Brindisi