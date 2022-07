QUARTA (F.I) – PORTA LECCE: “L’AMMINISTRAZIONE ROSSI HA PRESO IN GIRO I CITTADINI. LAVORI ANNUNCIATI E MAI INIZIATI!”

Per l’ennesima volta l’amministrazione Rossi prende in giro i cittadini e non porta avanti neanche le iniziative annunciate. Dopo numerose segnalazioni e dirette effettuate in via Porta Lecce già nel mese di aprile, l’amministrazione comunale diramava un comunicato con cui annunciava gli imminenti lavori del rifacimento della importante arteria brindisina entro e non oltre il 27 aprile. Probabilmente si è fatta confusione con le date: forse il sindaco Rossi alludeva all’aprile del 2023 perché ad oggi non ci risulta che alcun lavoro per il ripristino dei sampietrini di quell’arteria abbia avuto inizio. È un’amministrazione che soffre di annuncite dal primo giorno che si è insediata, ma poi concretamente è stata solo capace di tagliare nastri di opere di natura ordinaria. Il conto alla rovescia è oramai iniziato e Rossi e i suoi accoliti non pensino che i brindisini abbiano le bende sugli occhi…



Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia Brindisi