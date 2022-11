QUARTA (F.I.): “ROSSI FA CAMPAGNA ELETTORALE CON I SOLDI DEI BRINDISINI: 8.500 EURO AD AVVOCATO ESTERNO PER INUTILE RICORSO CONTRO EDISON”

I brindisini, in pratica, stanno pagando di tasca loro la prossima campagna elettorale del centrosinistra. L’Amministrazione Rossi quotidianamente piange miseria, però poi continua a fare ricorsi su ricorsi strampalati, senza alcuna possibilità di vittoria e controproducenti per la città che vanno a gravare sui conti comunali. Si ricorderanno i tanti esiti nefasti – non casuali – dei ricorsi dell’ente comunale su Eni Versalis, bollini termici, opere portuali, adesso Edison e via discorrendo, di sconfitta in sconfitta.

Vengono negate risorse per rimpolpare la pianta organica (a Lecce, Comune in predissesto, assumeranno presto le prime 50 unità, per dire) motivando tali scelte con la scarsità di risorse, però poi, guarda un po’, i soldi si trovano sempre per una sequela infinita di ricorsi senza senso giuridico e politico che servono solo per serrare le fila degli ultra-ambientalisti che gravitano attorno al centrosinistra.

Ora, vi pare normale che il Comune paghi 8.500 euro ad un avvocato esterno (Rubina Ruggiero, prima dei non eletti del Pd ed ex militante del Forum Ambiente Salute e Sviluppo) per una causa già morta in partenza contro Edison, il Governo e la Regione? Avvocato tra l’altro già impegnato in un ricorso contro la vasca di colmata che vedeva come parte avversa il Comune di Brindisi…

Ad ogni modo, se Rossi vuole fare campagna elettorale, la facesse almeno con gli avvocati interni del Comune. Nella delibera di Giunta con la quale si affida l’incarico all’avvocato Ruggiero si motiva laconicamente che gli avvocati interni sono oberati di lavoro… Abbastanza sconcertante e mortificante. Almeno quanto l’atteggiamento del Pd, che sulla stampa fa trapelare malcontento e “gelo” per la scelta di Rossi di fare ricorso contro Edison, salvo poi votare quella delibera attraverso i suoi assessori. Solito atteggiamento obliquo del Pd che prova a mantenere due piedi in una scarpa, mentre la città affonda mani e piedi.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia Brindisi