QUARTA (F.I.): “SAPONARO VIA A DUE GIORNI DALLE VARIAZIONI DI BILANCIO. QUESTA AMMINISTRAZIONE FA SCAPPARE I MIGLIORI, MENTRE RESTANO QUELLI CHE IL PD NON VUOLE”

A tre giorni dall’importante Consiglio comunale sulle variazioni di bilancio, il sindaco Rossi ha comunicato che l’assessore al Bilancio e alla Programmazione economica, Francesco Saponaro, ha rassegnato le sue dimissioni. La motivazione? Ufficialmente legata a profili di opportunità, perché Saponaro è presidente del Cetma, organizzazione partecipante ad un bando che vede il Comune impegnato nel reperimento di risorse per la realizzazione di una Casa delle tecnologie emergenti. Ora, a parte che questa era una vicenda nota da tempo e che, come sottolineato dalla stesso Rossi, le dimissioni dell’assessore non erano un atto dovuto dato che si tratta di una mera partecipazione ad un bando, quello che desta parecchi sospetti è la decisione di dimettersi proprio in concomitanza dell’appuntamento con la variazione di bilancio. Dubbi rafforzati dal fatto che è noto come Saponaro non abbia condiviso più di qualche decisione dell’Amministrazione comunale, tra cui proprio quella di intavolare una trattativa con il Governo finalizzata ad aumentare l’Irpef e la tassa d’imbarco aeroportuale comunale.

Saponaro, che è persona squisita e altamente competente, è stato purtroppo vittima della stessa sorte che è spettata ad altri assessori che non sono stati messi nelle condizioni di lavorare come avrebbero meritato e hanno perso entusiasmo giorno dopo giorno a causa di un clima a Palazzo di Città non certo stimolante.

Saponaro, vicino ad Emiliano e convinto dallo stesso governatore ad accettare l’incarico brindisino, dopo mesi di disagio vissuti all’interno di questa maggioranza, ha finalmente trovato l’occasione propizia per scaricare sindaco e giunta. Il prossimo avviso di sfratto a Rossi & co. arriverà da Emiliano in persona?

Sta di fatto che la storia di questa Amministrazione è che se ne vanno sempre i migliori, mentre quelli che lo stesso Pd chiede vengano rimossi, restano fino all’ultimo al loro posto.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia Brindisi