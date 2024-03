Quarta (Fdi): “Cittadini e commercianti esausti della pista ciclabile partecipino al consiglio comunale monotematico”

Finalmente lunedì alle 9.00 si terrà un consiglio comunale monotematico sui lavori della pista ciclabile di viale Aldo Moro. L’unico punto all’ordine del giorno sarà infatti la mia interrogazione che ripercorre tutta la storia della ciclabile e chiede chiarezza agli uffici e alla guida politica del settore lavori pubblici alla luce delle ultime scelte amministrative di cui era all’oscuro anche il Sindaco, come emerso durante un’apposita commissione consiliare.

Pur comprendendo che l’orario potrebbe essere un problema soprattutto per i commercianti, la loro presenza in consiglio potrà essere da stimolo per questa amministrazione.

Per questo lancio un appello alle associazioni di categoria, ai commercianti e a tutti i cittadini esausti degli eterni lavori della pista ciclabile di viale Aldo Moro che da qualche anno patiscono questo problema, affinché partecipino numerosi al consiglio comunale di lunedì alle 9.00 per far sentire la loro voce e tutta la loro sofferenza.

Sarà l’occasione di ascoltare direttamente gli attori di questa vicenda e comprendere finalmente le loro posizioni a riguardo.

Resto convinto che sia possibile ancora rinunciare a questa opera senza il rischio di incorrere al danno erariale.

Come sempre sarò dalla loro parte per difenderli dall’indifferenza di qualche burocrate e dalle bugie di qualche amministratore.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Fratelli d’Italia