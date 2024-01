Quarta (Fdi) conferma il “no” a Edison e invita chi si oppone all’unità

La mia assenza, solo fisica ovviamente, alle iniziative che si terranno sabato contro l’insediamento Edison sarà per motivi personali che mi vedranno fuori sede.

Ribadisco la mia posizione già espressa sin dall’inizio di questa storia, di netta contrarietà all’insediamento proposto dalla multinazionale francese.

Da silenti, educati, quasi timorosi mentre attendevano i vari pareri da parte degli enti preposti, di colpo eccoli arroganti e irrispettosi nei confronti di una intera comunità attraverso le affermazioni del Dott. Mattana.

E’ questo il vero volto di Edison!

La città sarà attenta a chi sarà presente e a chi invece, con la propria assenza, si renderà complice di tradimento.

Ma un ultimo sforzo va fatto. Le due manifestazioni devono essere riunite! Non è possibile dividersi anche quando c’è in gioco il futuro di Brindisi. Ciascuno faccia un passo in avanti per tornare a camminare tutti nella stessa direzione.

Per il bene della mia terra, nessun simbolo, nessun partito potrà mai condizionarmi!

UNITI, DETERMINATI, AGGUERRITI!

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Fratelli d’Italia