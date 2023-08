QUARTA (FDI): IO DISSIDENTE? SOLO SOLO ATTENTO ALLE QUESTIONI CITTADINE…

Apprendo in queste ore da alcuni mezzi di informazione che a seguito della mia elezione a Presidente della Commissione Permanente Ambiente, mi viene attribuito il termine inappropriato di “dissidente”. Mah!

Non voglio pensare che sia un insinuante e funzionale affronto di qualche mio collega.

Il ruolo di Presidente che era stato concordato nel Partito già da mesi, peraltro ben accetto da molti, oggi improvvisamente risulterebbe scomodo?

Apparirebbe strano come il problema nasca solo sulla Presidenza della Commissione Ambiente e non sulle altre cariche per le quali sono stato eletto con il placet della maggioranza: Vice Presidente della Commissione Urbanistica e componente della Commissione Bilancio.

Ed allora una domanda sorge spontanea al sottoscritto come immagino e spero in molti che seguono le vicende politiche della città: perché per alcune commissioni faccio parte della maggioranza e solo per un’altra no?

E dunque, potrebbe l’essere “Garante” della trasparenza e degli interessi dei cittadini di Brindisi, a pormi in una posizione ambigua? E perché tali valori sarebbero idonei solo per la Commissione Urbanistica e Bilancio?

L’essere attento alle questioni cittadine, è dunque un disvalore? È essere disfattisti?

Leggere, esaminare, analizzare, studiare documenti, e magari qualche volta dubitare, prima di esprimere qualsivoglia parere, è quindi prerogativa sfavorevole?

E allora davvero, per usare una frase tanto in voga in questi giorni, sarebbe un mondo al contrario!

In qualità di consigliere di Fratelli d’Italia, come è prassi nel nostro Partito, è ovvio porsi domande e comportarsi responsabilmente, razionalmente e correttamente.

Detto ciò, al fine di spazzare via ogni qualsiasi dubbio, ribadisco la mia fedele posizione nei confronti di Pino Marchionna e di questa Amministrazione, nonché agli ideali del mio partito radicati in me sin da sempre e rappresentati nella loro massima espressione dal mio Presidente Giorgia Meloni.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale Fratelli d’Italia

Presidente 7^ Commissione Consiliare Consultiva Permanente