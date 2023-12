QUARTA (FDI): OGGIANO SI DIMETTA!

Bagarre in aula anche per le affermazioni fatte dal consigliere Lino Luperti il quale ha affermato che il vice sindaco Oggiano – alla data del 24 novembre 2024 – aveva un debito nei confronti del Comune per violazioni al codice della strada. Debito che si riuferisce al periodo dal 2018. Luperti ha chiesto come ha potuto fare Oggiano a svolgere il ruolo prima di consigliere e poi di vice sindaco avendo una pendenza nei confronti dell’ente.

A seguito dell’intervento di Luperti ha chiesto la parola il consigliere Quarta (FDI) il quale ha detto di aver appreso solo in questo momento la circostanzaed ha invitato il suo vice sindaco Oggiano a rassegnare le dimissioni.