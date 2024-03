Quarta (Fdi): perché neanche una targa sulla panchina dedicata a Bresolin?

Era il 21 novembre del 2023 quando grazie una segnalazione di un utente Facebook Patrizio Polmone, nonché carissimo amico del compianto Dario Bresolin, mi recai nei pressi di Piazza Cairoli a constatare quello che l’acquedotto pugliese a seguito degli scavi per l’intervento di alcune opere, distrusse la panchina dedicata al nostro amico Dario.

Apprendo oggi con enorme soddisfazione che Aqp che aveva causato il danno, a proprie spese, ha restituito ciò che aveva privato alla cittadinanza, una nuova panchina.

D’altronde non poteva essere diversamente, visto anche l’intervento da me richiesto della Polizia Locale che verbalizzò il tutto.

La differenza che tutti dobbiamo capire sta, che non si può pensare che con un post o col gridare alla luna si possano risolvere i continui sfaceli che questa città quotidianamente subisce.

Altro aspetto molto più importante è pensare addirittura di propagandare tale atto dovuto come qualcosa di istituzionale, addirittura un evento.

Non siamo stati neanche capaci di chiedere scusa all’amico Dario per non aver evitato tale sfregio a seguito dei soliti mancati controlli e, addirittura privi di ogni delicatezza nel non produrre una semplice targhetta da applicare alla panchina nel suo ricordo.

Tranquillo Dario a tutto penseranno i tuoi storici e fedeli amici.

Buona seduta amico mio!

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Fratelli d’Italia