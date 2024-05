Quarta (fdi): settore lavori pubblici inaccessibile per i disabili. Per una semplice pedana…

Venerdì 21 dicembre 2023, il Consiglio comunale di Brindisi approvò all’unanimità la nomina della Dr. ssa Giuseppina Scarano quale Garante per la Tutela dei Diritti delle Persone in Condizioni di Disabilità.

La situazione di inaccessibilità agli uffici del settore Lavori Pubblici fu posta all’attenzione dell’Ass. Gianluca Quarta da parte del gruppo di Fratelli d’Italia a Giugno 2023.

A tutt’oggi tale richiesta è rimasta inevasa nonostante anche la Multiservizi abbia da tempo prodotto il preventivo di spesa per la realizzazione di una umile e semplice pedana in ferro per abbattere la barriera architettonica per accedere all’ascensore.

Sono certo che la Dott.ssa Scarano riuscirà a essere più incisiva Grazie al suo ruolo e alla sua sensibilità e pertanto questo mio intervento sia un appello alla stessa.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

FDI