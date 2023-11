QUARTA (FDI): UNA VIA INTITOLATA AL SINDACO MENNITTI

Il Consigliere Quarta presenta un Ordine del Giorno per la intitolazione di una via della città di Brindisi a Domenico Mennitti, intellettuale, uomo di cultura, parlamentare, europarlamentare, illustre figura di Sindaco.

Con l’intento di perpetuare la memoria di una delle figure più significative della nostra comunità, ho proposto al Consiglio Comunale formalmente la richiesta di esprimersi in favore dell’intitolazione di una via a Domenico Mennitti, un intellettuale, un uomo di cultura, il cui operato da Sindaco ha inciso fortemente sulla qualità della vita promuovendo come valori fondanti la cultura e il senso di comunità dei nostri concittadini.

Ho chiesto al Consiglio comunale di approvare un OdG per rendere tangibile un segno di riconoscenza della città nei confronti di Domenico Mennitti: per la sua statura di politico e intellettuale, per la sua figura di giornalista e uomo di cultura, per la sua lezione umana e culturale, di meridionalista e di europeista, per la qualità della sua visione per la città di Brindisi, per il pensiero indomito e liberale, per la lungimiranza dei suoi propositi e delle sue idee.

Insieme un omaggio e un monito per tutti noi a perseguire gli stessi principi di servizio, dedizione e passione per la nostra comunità: per i motivi suesposti ho proposto di intitolare una via al nostro concittadino, Mimmo Mennitti.

Il Consigliere comunale

Roberto Quarta