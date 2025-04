Quarta (FP Cgil): Centro di riabilitazione di Ceglie definitivamente pubblico!

Luciano Quarta FP CGIL Brindisi

Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica definitivamente Pubblico.

VITTORIA! La Corte Costituzionale boccia il ricorso del Governo sulla legge Regionale che istituisce il Centro di Riabilitazione Pubblico.



La legge regionale 21/2024, che istituisce il Centro regionale pubblico di riabilitazione ospedaliera di Ceglie Messapica , era stata impugnata alla Corte costituzione ed al TAR di Lecce che hanno entrambi rigettato i ricorsi del Governo e della Fondazione, ora ASL Brindisi e Regione procedano all’assunzione a tempo indeterminato del personale e diano avvio alla Legge Regionale che lo istituisce in maniera chiara e definitiva.



Una serie di notizie e di battaglie che questa Organizzazione Sindacale ha condotto in questi anni stanno trovando riscontro, dal passaggio al Pubblico in pochi mesi tanto abbiamo fatto come l’istituzione del DH pediatrico prima e l’allargamento del DH adulti poi, tutto ciò che ha trovato applicazione è frutto di una forte insistenza dei Delegati FP Cgil all’interno della struttura, sono tutte migliorie che stanno portando il Centro nella direzione auspicata e cioè quella di dare un servizio di cura di eccellenza al territorio.



La Funzione Pubblica CGIL Brindisi in un’ottica di piena collaborazione continuerà a dare il suo contributo per la completa realizzazione di quanto previsto dalla legge Regionale 21/2024, a partire dal definitivo passaggio del personale già in ASL Brindisi a tempo indeterminato e dal pieno utilizzo delle potenzialità della struttura in termini di professionalità e di livelli di assistenza e di cura di eccellenza.





Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi