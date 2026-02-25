Quarta: Fratelli d’Italia merita rispetto e dignità, una volta per sempre

Troppi errori sono stati commessi sin dall’inizio di questa amministrazione all’interno del gruppo di FRATELLI D’ITALIA. Nessuno è esente da responsabilità, ma tra inesperienza e voglia di protagonismo si è finito per lasciare spazio ad altri, impedendo al primo partito in Italia di essere protagonista in senso positivo e di dare piena attuazione a un programma politico rimasto, di fatto, fermo.

Errare è umano, perseverare è diabolico. Quanto sta accadendo in questi giorni richiede quindi una presa di posizione chiara e netta, affinché venga restituito rispetto e dignità soprattutto a chi ha messo la faccia e ha contribuito in maniera determinante alla vittoria di questa maggioranza.

I nomi che circolano nelle ultime ore lasciano intendere, invece, il rischio di proseguire in un percorso di autolesionismo e di mancanza di rispetto. Sia il coordinamento cittadino sia quello provinciale hanno espresso in maniera chiara e inequivocabile – anche attraverso documenti che ho personalmente sottoscritto – la volontà di individuare, all’interno del gruppo consiliare, le due figure chiamate a sostituire la già dimissionaria dottoressa Tedesco e Antonio Pisanelli.

Il nome dello stimato professionista, l’avvocato Di Bello, persona sicuramente di garanzia per un’amministrazione, pur nel rispetto delle sue qualità professionali, non rientra al momento in un percorso di militanza attiva e di presenza all’interno del partito.

Inoltre, non si comprende chi abbia proposto tale figura e con chi sia stata condivisa questa scelta.

Apprezzo la posizione chiara del coordinatore cittadino e, nel pieno rispetto dell’avvocato Di Bello, ritengo necessaria una smentita netta e pubblica rispetto alle indiscrezioni circolate.

Lo dobbiamo a tutti coloro che hanno contribuito all’elezione del sindaco Marchionna. Se le voci secondo cui la proposta sarebbe partita dal Sindaco fossero confermate, tale posizione va certamente rispettata; tuttavia, negli equilibri e nella composizione della Giunta, questa eventuale scelta dovrebbe gravare sulla lista Marchionna o sul gruppo di Forza Italia, di cui oggi il Sindaco è parte integrante e rappresentativa.

Non può e non deve, invece, intaccare o indebolire ciò che di diritto spetta al partito nazionale di FRATELLI D’ITALIA.

Roberto Quarta

Consigliere comunale indipendente

eletto in Fratelli d’Italia