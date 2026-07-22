Quarta: I consiglieri di maggioranza e il Sindaco hanno respinto l’odg sui costi della politica

Udite, udite! I consiglieri della maggioranza compreso il sindaco hanno respinto la mia proposta che, nonostante da mozione sia stata convertita in ordine del giorno per dare la possibilità di iniziare un percorso per affrontare i costi della politica, è stata bocciata.

È stata sostenuta solo dai consiglieri RACHIERO, CANNALIRE, ROSSI, AGGIANO, ALESSANDRO ANTONINO e CARBONELLA ed è stata bocciata dai seguenti consiglieri comunali: GRECO, STICCHI, GIANNACE, MICELI, PENTA, BORROMEO, DE MARIA, MAGRÌ, PIERRI, CIACCIA, SICILIA, MARTUCCI, GUADALUPI, CARLETTI e dal sindaco MARCHIONNA.

Durante i miei interventi è apparso ed è stato chiarito che vi sono consiglieri comunali che pesano sulle casse della cittadinanza con la media di 5.000 € al mese e altri che, nonostante sacrificano famiglia e lavoro, percepiscono una media di 200 € al mese.

Ho chiesto e ho diffidato il responsabile della trasparenza amministrativa di pubblicare mensilmente tutti i cedolini e i rimborsi spesa alle aziende che percepiscono i rimborsi per i propri dipendenti.

Appare sempre più chiara ed evidente che i privilegi non si toccano, nonostante più di qualcuno voglia far passare la propria figura come quella a disposizione del popolo, soprattutto quello in difficoltà.

Spero che la cittadinanza alle prossime elezioni si possa ricordare di tutto quello che sta accadendo in questo periodo.

Roberto Quarta Consigliere comunale indipendente