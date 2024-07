Quarta: i vertici nazionali e regionali di FDI si assumano responsabilità per Brindisi

In qualità di Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia (FDI), mi trovo costretto a denunciare pubblicamente l’incapacità dimostrata dai vertici provinciali e cittadini del partito nella gestione di una situazione che sta mettendo in crisi l’intera città di Brindisi.

La situazione di cui parliamo non è nata oggi, ma ha radici profonde e si è aggravata nel tempo. Gli scioglimenti dei circoli, le nomine forzate, le pseudo espulsioni successivamente trasformate in sospensioni nel tentativo di mettere a tacere verità scomode, sono solo alcune delle problematiche che hanno portato alla crisi attuale.

Ritengo sia giunta l’ora di commissariare sia la provincia che la città. È inaccettabile che il primo partito di Governo della nazione non sia in grado di gestire adeguatamente un gruppo consiliare in una cittadina di 80.000 abitanti.

Invito i vertici regionali e nazionali di FDI a intervenire con urgenza e a prendere le misure necessarie per ristabilire l’ordine e la fiducia dei cittadini nei confronti del nostro partito.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Già Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia