Quarta: In via Cellini diffidati i proprietari dei terreni antistanti gli edifici

Gli uffici del settore ambiente mi hanno comunicato che, a seguito del sopralluogo effettuato dalla commissione ambiente in via Benvenuto Cellini, sono state avviate misure contro il degrado ambientale riscontrato.

È stata inviata, in data 16 gennaio 2025, una formale diffida ai proprietari dei terreni antistanti gli edifici, richiedendo un intervento urgente di bonifica a causa delle gravi condizioni igienico-ambientali.

I soggetti coinvolti hanno l’obbligo di ripristinare l’igiene e la salute pubblica entro il 31 gennaio, tramite le seguenti azioni:

ripristinare la situazione igienico sanitaria attraverso lo sfalcio della vegetazione e delle sterpaglie secche, nonché ad eliminare smaltire regolarmente rifiuti ingombranti ed indifferenziati presenti nel predetto terreno.

Terminate le operazioni di pulizia entro 30 giorni gli stessi dovranno provvedere all’istallazione di idonea recinzione, al fine di impedire l’accesso ad estranei per l’abbandono di rifiuti, e i conseguenti disagi e criticità igienico-sanitari, fatte salve le autorizzazioni e i titoli edilizi necessari.

A provvedere, comunque, alla esecuzione dell’interventi prescritti nell’ordinanza sindacale numero 17/2015 (riguardante la manutenzione pulizia delle aree degli immobili privati in area urbana per il decoro urbano, per l’igiene e per la sanità pubblica).

Inoltre, la società AVR provvederà, nei prossimi giorni, alla consegna di cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato e per la raccolta differenziata di vetro, plastica e metalli, che saranno dislocati per ogni singola palazzina in via Benvenuto Cellini.

Confidiamo nella collaborazione e nella responsabilità dei residenti di via Benvenuto Cellini per affrontare insieme questa problematica, avviando un percorso di rispetto per l’ambiente e per la salute della comunità.

Roberto Quarta

Presidente Commissione

Ambiente