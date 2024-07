Quarta: Intervento Urgente sulla TARI per le Zone Non Servite dalla Raccolta dei Rifiuti

Nelle ultime settimane, molti cittadini di Brindisi, hanno ricevuto avvisi di pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti).

Tra questi, numerosi residenti si trovano in zone che non sono servite dal servizio di raccolta dei rifiuti.

Purtroppo, il nostro attuale regolamento TARI non include una mappatura dettagliata di queste aree, creando un’inequità fiscale.

È inaccettabile che i nostri cittadini debbano pagare per un servizio che non ricevono.

Il regolamento vigente manca di una chiara perimetrazione delle zone non servite, causando un’ingiustizia fiscale evidente. Come consigliere comunale, sono fermamente impegnato a risolvere questa situazione.

Ho già sollecitato gli uffici competenti e la commissione bilancio a intervenire rapidamente per sviluppare una nuova mappatura delle zone non servite. Questa mappatura sarà integrata nel regolamento TARI, garantendo che i residenti delle aree non coperte dalla raccolta dei rifiuti non siano ingiustamente gravati dalla tassa.

I vuoti normativi che emergono devono essere colmati con urgenza. È nostro dovere, in qualità di rappresentanti eletti, fornire un servizio equo ed efficace ai cittadini.

Questo sarà per me un ulteriore impegno prioritario.

Gli uffici comunali, sotto la guida della commissione bilancio, dovranno iniziare subito a sollecitare l’ufficio ecologia per mappare le aree non servite. Questo processo è fondamentale per identificare con precisione le zone che necessitano di un’esenzione o riduzione della TARI.

Una volta completata la mappatura, il regolamento TARI sarà aggiornato per includere queste nuove disposizioni, assicurando che la tassa sia equamente applicata solo a chi beneficia effettivamente del servizio.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Presidente commissione ambiente