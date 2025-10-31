Quarta: “La mia è una scelta consapevole e volontaria”

Oggi la mia è una scelta consapevole e volontaria, non si tratta di un incarico, ma di una adesione convinta a un progetto politico e di un impegno concreto a sostenere la lista “Per la Puglia” e la relativa campagna elettorale.

Non vivo di politica, ma credo nella politica come servizio: lavorerò con trasparenza, ascolto e dedizione per Brindisi e per una Puglia che guardi al futuro con fiducia e concretezza.

La mia decisione nasce anche dalla necessità di trovare un contenitore politico capace di valorizzare le idee e le proposte per la città, in un clima di condivisione e collaborazione, piuttosto che di ostruzionismo e invidia, come purtroppo ho riscontrato in passato.

Sono tante le iniziative, le denunce e le proposte che ho presentato e che sono rimaste ferme, ma che spero possano ora trovare spazio e concretezza grazie a un contesto politico più aperto e costruttivo. Riconosco comunque con stima le tante persone perbene con cui ho collaborato.

Un ringraziamento sincero va a tutti i consiglieri regionali uscenti e ricandidati della lista “X la Puglia”, che sin dal primo momento mi hanno voluto con forza in questo nuovo progetto e ai quali va tutto il mio impegno e sostegno in questa campagna elettorale.

È importante precisare che il sottoscritto non è candidato alla Regione Puglia: il mio intento è quello di creare un legame forte e costruttivo con il presidente Antonio Decaro, affinché Brindisi possa essere al centro dell’attenzione regionale e possa beneficiare della competenza, della visione e della concretezza che da sempre contraddistinguono il suo modo di amministrare. Il mio impegno sarà quello di collaborare attivamente affinché anche la nostra città possa essere parte integrante del futuro sviluppo della Puglia.

In Antonio Decaro ho sempre visto il modo di fare politica che condivido pienamente: l’amore per la propria città, il contatto diretto con i cittadini, l’umiltà e la capacità di ascoltare. È questo lo spirito con cui intendo proseguire il mio impegno quotidiano per Brindisi e per la Puglia.