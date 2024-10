Quarta: La sicurezza stradale una priorità per Brindisi

La sicurezza stradale è una priorità assoluta per la nostra città. Troppo spesso leggiamo sulle cronache degli incidenti che causano feriti gravi, spesso dovuti a strade dissestate, scarsa illuminazione e violazioni del codice della strada. È urgente che l’Amministrazione intervenga potenziando il corpo della Polizia Municipale con uomini e mezzi adeguati affinché si metta in campo una adeguata prevenzione.

Mi preoccupa notare un costante spreco di danaro pubblico in progetti e opere talvolta inutili o addirittura dannosi per la nostra comunità, come nel caso delle piste ciclabili. Invito il Sindaco a prendere azione con determinazione, collaborando con il Comandante Orefice per sviluppare un piano concreto per affrontare questo problema e garantire maggiore sicurezza su strada per tutti i cittadini.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi