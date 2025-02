Quarta lancia ultimatum: “Se i consiglieri di maggioranza non firmano sostegno al Sindaco, stasera sottoscrivo mozione delle opposizioni”

A dire il vero, c’era da aspettarselo. Dopo l’annuncio dei dodici consiglieri di opposizione di essere pronti a sottoscrivere una richiesta di convocazione di consiglio comunale con all’ordine del giorno una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della sua Giunta, adesso sono tutti in attesa della reazione del fronte opposto, quello di maggioranza. Ed a scendere in campo è il consigliere indipendente – ma di maggioranza – Roberto Quarta il quale dà notizia di un documento delle forze di governo che dovrebbe essere sottoscritto da tutti i consiglieri che sostengono l’Amministrazione Comunale di Brindisi. Ma Quarta, pur trovandosi all’estero, ha saputo che ci sarebbero delle defezioni e quindi, a suo parere, è necessario stanare chi “rema contro”. Da qui l’ultimatum: “Se entro stasera la maggioranza non sottoscrive un documento a sostegno di Marchionna sarò io ad apporre la tredicesima firma sul documento delle opposizioni”.

Cosa accadrà a questo punto?