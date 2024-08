Quarta: occorre un coordinamento per il ripristino delle strade!

L’attuale Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato dall’assessore Cosimo Elmo, sta profondendo il massimo impegno per recuperare il tempo perso dopo un anno di inattività.

Tuttavia, questo sforzo, per quanto encomiabile, non è sufficiente a risolvere la moltitudine di problemi che affliggono la nostra città.

Ogni giorno, riceviamo centinaia di segnalazioni da parte dei cittadini, a cui si cerca di rispondere con tempestività. Tuttavia, in molte situazioni, si rileva che i danni riportati sono il risultato di interventi effettuati da aziende come AQP, Enel, e altre grandi realtà, che utilizzano il sottosuolo per l’installazione e la manutenzione dei loro impianti. Questi interventi, spesso, non vengono completati a regola d’arte, lasciando il suolo urbano in condizioni precarie.

Di fronte a questa situazione, ritengo sia urgente la convocazione di una conferenza dei servizi.

Tale incontro dovrà coinvolgere tutte le parti protagoniste di questi interventi, con l’obiettivo di monitorare i lavori eseguiti e garantire che il ripristino del suolo venga effettuato correttamente.

È essenziale che ogni operazione sul sottosuolo sia seguita da un ripristino adeguato, al fine di tutelare il decoro e la sicurezza della nostra città.

Siano convocate dunque tutte le aziende coinvolte e gli enti competenti a partecipare attivamente a questa iniziativa, affinché si possa mettere in atto un coordinamento efficace e risolutivo.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi