Quarta: proposta ad Enel per la cessione degli immobili in degrado della ex sede di Enel Distribuzione in via Bastioni San Giorgio

Nel corso degli anni, varie Amministrazioni che si sono avvicendate in questa città hanno avanzato proposte ad Enel riguardanti la possibilità di cedere ad un prezzo simbolico gli immobili in degrado della ex sede di Enel Distribuzione situata in via Bastioni San Giorgio. Tale proposta è stata nuovamente sollecitata dal sottoscritto insieme all’ex Assessore Oggiano con delega all’Urbanistica nel luglio dello scorso anno.

A oggi, purtroppo, non vi è stata alcuna risposta da parte di Enel nei confronti della città, nonostante i molteplici tentativi effettuati per giungere a una soluzione concordata. Nell’attesa di una risoluzione della questione Cerano, la multinazionale potrebbe dimostrare un segnale di apertura verso il territorio cedendo appunto l’immobile in questione.

Invito il Sindaco e la giunta ad attivarsi affinché Enel consideri con attenzione tale proposta, che potrebbe portare benefici alla città, permettendo di riqualificare una zona degradata e di avviare progetti di recupero urbano.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi