QUARTA: SARÒ PRESIDENTE NEL RISPETTO DELLE DIVERSE SENSIBILITÀ

Roberto Quarta è il Presidente della VII Commissione Consiliare – Ambiente

Si è appena conclusa la votazione per l’elezione del presidente della commissione Ambiente che ha visto la convergernza su Roberto Quarta della maggioranza dei voti.

Il neo-presidente dichiara:

Accolgo questo incarico con l’onore connesso a questo importante incarico e conscio dell’onere che questo momento delicato per la città impone.

Il ruolo di Presidente che mi è stato assegnato intendo esercitarlo nel rispetto delle prerogative istituzionali ma soprattutto nel rispetto di tutte le differenti sensibilità al di là degli schieramenti politici o partici.

Composte le Commissioni e eletti i rispettivi Presidenti si può entrare finalmente nel vivo delle questioni per affrontare i problemi dei brindisini.

f.to Consigliere Comunale di FdI

Roberto Quarta