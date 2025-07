Quarta: Si dirotti sulle strade intransitabili il milione mezzo di euro del Cillarese!

L’ultima iniziativa presa dal settore Lavori Pubblici, con la chiusura e il divieto di transito in Viale Belgio, ad eccezione dei residenti, è davvero qualcosa di stupefacente e ormai inaudito nella nostra città. È chiaro ed evidente che tutte le recenti misure di delimitazione di alcune strade, dovute alle radici degli alberi e alla scarsa manutenzione effettuata negli anni, rappresentano purtroppo interventi mirati a evitare responsabilità per situazioni gravi, come quelle che hanno portato persino alla perdita di vite umane.

Non è più tollerabile continuare ad assistere a una simile situazione, con la scusa della mancanza di fondi o di un Comune “impreparato”. Basterebbe ricordare che 1.490.000 euro sono stati dirottati sul Parco Cillarese, una cifra che avrebbe potuto essere utilizzata per interventi concreti e diffusi in molte zone della città.

Dopotutto, i cittadini chiedono soltanto una città pulita, illuminata e meno disastrata. Purtroppo, si continua a assistere a strategie e politiche che nulla hanno a che fare con gli interessi della popolazione, soprattutto di quei cittadini onesti che pagano regolarmente le tasse.

Riguardo alla chiusura di Viale Belgio, non si può fare finta di niente, soprattutto pensando ai commercianti della zona, che con quest’ennesima limitazione vedranno ulteriormente ridursi gli incassi necessari a mantenere le loro piccole imprese.

La famigerata pista ciclabile, in particolare su Viale Aldo Moro, è un chiaro esempio di danno alla città: siamo ormai quasi ad agosto, e nonostante sia stato deliberato di rimuoverla, essa resta ancora lì, ostacolando il regolare flusso del traffico e impedendo il parcheggio necessario per accedere ai negozi.

Questa è una città che deve reagire, evitare errori ripetuti e pretendere responsabilità da chi il giorno le elezioni dopo fa finta di niente.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi