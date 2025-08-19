Quarta – Situazione critica nei Centri di Raccolta Rifiuti

Continuo a rimanere esterrefatto di fronte ad alcune dichiarazioni dell’assessore Antonucci riguardo la situazione critica che si trascina ormai da settimane nei Centri di Raccolta Rifiuti (CCR).

Come può confermare il dirigente ingegner Morciano, il sottoscritto aveva segnalato già diversi giorni fa che i CCR erano ormai stracolmi.

Numerose sono state le segnalazioni di cittadini rimandati indietro con i propri rifiuti differenziati, in particolare nel caso dei rifiuti ingombranti. Io stesso, in più occasioni, sono stato testimone diretto, ad esempio quando alcuni cittadini si erano recati per conferire oli esausti.

Solo ieri abbiamo assistito al grave episodio del trasbordo dei rifiuti e al conseguente riversamento di percolato lungo la strada.

Oggi una testata giornalistica ha pubblicato un video-denuncia che testimonia ulteriormente la gravità della situazione.

È inutile elencare tutte le criticità, che come già detto sono state segnalate a chi di competenza più volte, senza però che siano stati presi provvedimenti efficaci.

La cosa più grave rimane l’assordante silenzio da parte di molti soggetti istituzionali, fatta eccezione per l’annuncio, solo oggi, di un contatto con l’azienda incaricata.

Ribadisco l’urgenza di una convocazione immediata, richiesta in più occasioni e in particolare ieri, da parte dell’assessore competente per aprire un tavolo di confronto serio e costruttivo tra istituzioni, azienda, Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e dirigente del settore Ambiente.

Solo con una collaborazione efficace e trasparente si potrà affrontare questa emergenza e garantire ai cittadini un servizio all’altezza delle necessità e delle normative ambientali.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente

Comune di Brindisi