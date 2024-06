Quarta: sospensione costruita ad arte. Ma io vado avanti!

Prendo atto della decisione del coordinatore provinciale Luigi Caroli.

Non intendo fare polemica in un momento delicato della campagna elettorale per le elezioni Europee , che vede il nostro Leader Giorgia Meloni impegnata a portare in alto i nostri ideali e valori.

In egual misura ritengo doveroso il rispetto nei confronti di tutti quei cittadini che mi hanno dato il loro consenso contribuendo a farmi eleggere consigliere comunale, carica che intendo ancora assolvere con il massimo impegno, coerenza e trasparenza.

Per questo fino a quando , non saranno esauriti i tempi di questa iniziativa costruita ad arte e richiesta dal gruppo consigliare di Fratelli d’Italia (De Maria, Vantaggiato, Borromeo, Sticchi, Mevoli) con l’avvallo del Caroli,

fino a quando i vertici di partito e di garanzia non si esprimeranno con decisioni definitive su una situazione che perdura da quasi due anni,

nell’ interesse supremo della mia città e dei cittadini tutti,

continuerò la mia attività di Presidente della commissione Ambiente come quella di consigliere comunale.

Il mio ruolo politico, ancor prima da uomo libero è, e sarà sempre espressione di un gruppo di uomini e donne che hanno una dignità e che non sarà mai in vendita.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale