Quarta: Sosta selvaggia inaccettabile in piazza Duomo

Nonostante una città rinomata per la sua bellezza e storia millenaria, si assiste purtroppo a una situazione inaccettabile di sosta selvaggia che ha ormai raggiunto livelli preoccupanti. Nonostante una segnaletica chiara ed evidente, è permesso agli automobilisti di invadere la meravigliosa Piazza Duomo con veicoli in sosta non autorizzata.

La carenza di personale nella polizia municipale potrebbe aver contribuito a questa problematica, ma non possiamo più tollerare una tale situazione. È imperativo agire con urgenza per preservare la bellezza e la sicurezza del nostro patrimonio storico e culturale.

L’ Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento eccezionale di oltre 200 mila euro per l’implementazione di un sistema di video sorveglianza che contribuirà a monitorare e prevenire atti vandalici e comportamenti irresponsabili.

A nome di numerosi cittadini che condividono le stesse preoccupazioni, chiedo all’Amministrazione di intervenire con determinazione per porre fine a questo scempio. L’Assessore competente ha già dimostrato la propria preparazione e competenza in altri ambiti e sono certo che agirà prontamente per risolvere definitivamente la questione.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi