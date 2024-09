Quarta: sostegno all’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci e al Dirigente Ing. Danilo Morciano per la gestione del servizio di raccolta rifiuti

L’intervento dell’Assessore all’Ambiente, Livia Antonucci, attraverso la stampa, non può che trovare il mio pieno apprezzamento. Da circa un anno, in qualità di Presidente della Commissione Ambiente, ho dovuto affrontare situazioni simili a quella denunciata dall’Assessore, come il caso delle caditoie.

L’ Assessore Antonucci, insediatasi nel settore ambiente lo scorso giugno, sta dimostrando una particolare attenzione e determinazione nella gestione del servizio di raccolta rifiuti.

Tuttavia, il vero nodo della questione rimane che, per ottenere il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’azienda incaricata del servizio, si debba ricorrere a denunce pubbliche tramite i mezzi di comunicazione.

Esprimo tutto il mio sostegno all’Assessore e al nuovo Dirigente del settore ambiente, l’Ing. Danilo Morciano,

affinché con il loro impegno, i cittadini possano finalmente beneficiare di un servizio che, per un costo complessivo di oltre 25 milioni di euro, genera loro la Tari più alta d’Italia.

Qualora fosse confermata l’inadempienza contrattuale da parte dell’azienda, invito l’Amministrazione a procedere con l’applicazione delle penali previste, evitando tuttavia che queste vengano successivamente annullate, come avvenuto con la nota del 24 aprile 2024 a firma del Dirigente Dott.ssa Gelsomina Macchitella per la somma di euro 54.000,00 !

Roberto Quarta

Presidente della Commissione Ambiente